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  4. Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 12:36 |
1333
0

Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура

Денис Бойко использовал только 1 эмодзи

12 мая 2025, 12:36 |
1333
0
Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
ФК Полесье. Денис Бойко

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

На эту новость на официальном аккаунте «Полесья» в Instagram отреагировал бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко, который в сезоне 2023/24 как раз играл за житомирян:

«👍🏼», – написал голкипер.

В составе «Полесья» Денис Бойко провел 24 матча, пропустив 21 гол. 8 встреч вратарь отстоял «на ноль».

Ранее Денис Бойко высказался о своем уходе из «Полесья».

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Денис Бойко чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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