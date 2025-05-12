Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

На эту новость на официальном аккаунте «Полесья» в Instagram отреагировал бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко, который в сезоне 2023/24 как раз играл за житомирян:

«👍🏼», – написал голкипер.

В составе «Полесья» Денис Бойко провел 24 матча, пропустив 21 гол. 8 встреч вратарь отстоял «на ноль».

Ранее Денис Бойко высказался о своем уходе из «Полесья».