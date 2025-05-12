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  4. Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Италия
12 мая 2025, 11:39 |
2113
1

Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера

Руководство заинтересовано в услугах Джан Пьеро Гасперини и Сеска Фабрегаса

12 мая 2025, 11:39 |
2113
1
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи, президент клуба Дэн Фридкин и главный тренер Клаудио Раньери провели встречу, на которой обсудили имя будущего наставника римской команды.

Итальянская пресса сообщила, что после долгой беседы были определены два фаворита: Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) и Сеск Фабрегас (Комо). Стоит отметить, что в услугах испанского специалиста также заинтересован немецкий «Байер».

Сам Раньери отказался детально комментировать разговоры о новом тренере, но подтвердил встречу с руководством «Ромы»:

«Есть два главных претендента на эту должность. Мы ведем работу в этом направлении. Несколько потенциальных кандидатов отказались с нами общаться, потому что мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Официальное объявление о новом тренере будет озвучено президентом. Дату я не могу вам сказать. Мы встречаемся каждую неделю и говорим о будущем наставнике», – заявил Раньери.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Дэн Фридкин Флоран Гизольфи Джан Пьеро Гасперини Сеск Фабрегас назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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ivankondrat96
Участь у ЛЧ - вагомий фактор. Якщо Рома туди потрапить, буде легше вмовити тренера
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