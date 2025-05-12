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  4. Вернидуб рассказал о возможной работе во главе Динамо или Шахтера
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 11:07 |
812
1

Вернидуб рассказал о возможной работе во главе Динамо или Шахтера

Наставник «Кривбасса» отреагировал на слухи о своем уходе

12 мая 2025, 11:07 |
812
1
Вернидуб рассказал о возможной работе во главе Динамо или Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о возможном уходе из нынешнего клуба, а также откровенно назвал клубы, в которых не собирается работать:

– В последнее время вокруг вашей персоны много инсайдов. Это вроде бы приглашение в ЛНЗ. Что ваш агент ведет переговоры с ними...

– Назовите, пожалуйста, фамилию агента (улыбается – прим). Я уже давал интервью, в котором четко отметил, что у меня нет агента и на протяжении всей жизни работаю без посредников. Все договоренности осуществляю самостоятельно. Кто и как мог вести переговоры за моей спиной – это чушь. Кладу руку на сердце и официально заявляю: я не тот человек, который, работая в клубе «Кривбасс», параллельно ищет другую команду. В моей карьере этого никогда не было и не будет.

Также хочу подчеркнуть: я никогда не вел переговоры с клубами, где на тот момент работает тренер. Насколько мне известно, сейчас в ЛНЗ работает Роман Иосифович Григорчук. Я принципиально не веду переговоры «через головы» действующих специалистов, уважая их работу и статус. Поэтому любые слухи абсолютно безосновательны. Хотя в футбольной среде такое явление, к сожалению, довольно распространено, но я придерживаюсь других принципов, которым меня в свое время научили родители. Прошу закрыть данную тему.

Сначала упоминали «Полесье», теперь – ЛНЗ. Возможно, дальше назовут «Карпаты» или «Шахтер». Повторяю: есть клубы, в частности, «Шахтер» и «Динамо», где я не планирую работать. Хотя в жизни бывают разные ситуации, и все может измениться, – признался Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Шахтер Донецк Юрий Вернидуб назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Gargantua81
в Динамо его не будет.
Суркис его в свое время звал, вроде даже договорились, но потом Вернидуб поговорил с Геллером и продлил контракт. Суркис осерчал тогда. 
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