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Португалия
12 мая 2025, 09:54 |
89
0

Молодой талант Порту обновил рекорд клуба

Родриго Мора стал самым молодым игроком в истории «Порту», забившим 9 голов

12 мая 2025, 09:54 |
89
0
Молодой талант Порту обновил рекорд клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Мора

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» в дерби победил «Боавишту» со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил молодой талант «драконов» Родриго Мора. Для португальца этот забитый мяч стал уже 9-м в составе «Порту» в чемпионате.

Родриго Мора стал самым молодым игроком «Порту» в истории, который забил 9+ голов за клуб.

18 лет и 6 дней – Родриго Мора, 2024/25
18 лет и 2 месяца – Фернандо Гомеш, 1974/75
18 лет и 3 месяца – Серафим, 1961/62

После 33 туров «Порту» располагается на 3-й позиции чемпионата, имея в своем активе 68 очков.

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Родриго Мора Порту Боавишта чемпионат Португалии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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