Молодой талант Порту обновил рекорд клуба
Родриго Мора стал самым молодым игроком в истории «Порту», забившим 9 голов
В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» в дерби победил «Боавишту» со счетом 2:1.
Первый гол в матче забил молодой талант «драконов» Родриго Мора. Для португальца этот забитый мяч стал уже 9-м в составе «Порту» в чемпионате.
Родриго Мора стал самым молодым игроком «Порту» в истории, который забил 9+ голов за клуб.
18 лет и 6 дней – Родриго Мора, 2024/25
18 лет и 2 месяца – Фернандо Гомеш, 1974/75
18 лет и 3 месяца – Серафим, 1961/62
После 33 туров «Порту» располагается на 3-й позиции чемпионата, имея в своем активе 68 очков.
Mais jovens de sempre a chegar aos 9+ golos pelo 🔵FC Porto:— Playmaker (@playmaker_PT) May 11, 2025
🇵🇹Rodrigo Mora, 18A, 6D (2024/25)
🇵🇹Fernando Gomes, 18A, 2M (1974/75)
🇵🇹Serafim, 18A, 3M (1961/62) pic.twitter.com/2x2kI0iLH3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 мая в 22:00 по Киеву
Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса