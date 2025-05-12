Молодой талант Порту обновил рекорд клуба

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» в дерби победил «Боавишту» со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил молодой талант «драконов» Родриго Мора. Для португальца этот забитый мяч стал уже 9-м в составе «Порту» в чемпионате.

Родриго Мора стал самым молодым игроком «Порту» в истории, который забил 9+ голов за клуб.

18 лет и 6 дней – Родриго Мора, 2024/25

18 лет и 2 месяца – Фернандо Гомеш, 1974/75

18 лет и 3 месяца – Серафим, 1961/62

После 33 туров «Порту» располагается на 3-й позиции чемпионата, имея в своем активе 68 очков.