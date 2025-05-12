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  4. Не нужен Шовковскому. Динамо определилось с игроком, который уйдет в аренду
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 10:13 |
2823
4

Не нужен Шовковскому. Динамо определилось с игроком, который уйдет в аренду

В услугах Максима Брагару заинтересованы два клуба Украинской Премьер-лиги

12 мая 2025, 10:13 |
2823
4
Не нужен Шовковскому. Динамо определилось с игроком, который уйдет в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на следующий сезон.

Как сообщает источник, 22-летний левый вингер продолжит карьеру в другом украинском клубе на правах аренды. На данный момент в услугах Брагару заинтересованы житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ.

Руководство киевского клуба не будет рассматривать никаких предложений до завершения сезона. Окончательное решение о том, где будет играть Максим, будет принято во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Брагару провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1 млн евро.

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Динамо Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Максим Брагару Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Bulba_sumkin
Ах, как же дырявые скулили когда его подписали)) А теперь не нужен)) И таких примеров - вагон и маленькая тележка)
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Юрий Кравчук
😏 Все ще не підписаний на DynamoFan? Та ти як стадіон без фанатів!
Тут:📣 Новини — свіжіші, ніж шаурма біля метро🎥 Відео — як затягнутись на 3 години, глянувши «тільки одне»🧠 Аналітика — така глибока, що лячно😂 Мемчики — смішніші, ніж коментарі футбольних експертів після 90-ї хвилини💬 Чат — де можна виговоритися, а не кричати в подушку після матчу
Не канал — а фанатський рай (тільки без багнюки і піротехніки).👉 https://t.me/DynamoFan — заходь, не соромся! Тут свої!
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0
Перець
Заберіть десь Гереро з Рубчинським ,а поверніть Понамаренка
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0
Gargantua81
зачем он Полесью при живом Михайличенко?
логично идти в ЛНЗ к Григорчуку, который собственно и сделал Брагару футболистом. Но ходят слухи, что Григорчук летом уйдет. А если придет Вернидуб, то он скорее сделает ставку на хорошо знакомого ему Драмбаева. Да и тактически Брагару не под модель Вернидуба.
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0
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