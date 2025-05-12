Не нужен Шовковскому. Динамо определилось с игроком, который уйдет в аренду

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на следующий сезон.

Как сообщает источник, 22-летний левый вингер продолжит карьеру в другом украинском клубе на правах аренды. На данный момент в услугах Брагару заинтересованы житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ.

Руководство киевского клуба не будет рассматривать никаких предложений до завершения сезона. Окончательное решение о том, где будет играть Максим, будет принято во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Брагару провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1 млн евро.