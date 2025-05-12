Не нужен Шовковскому. Динамо определилось с игроком, который уйдет в аренду
В услугах Максима Брагару заинтересованы два клуба Украинской Премьер-лиги
Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на следующий сезон.
Как сообщает источник, 22-летний левый вингер продолжит карьеру в другом украинском клубе на правах аренды. На данный момент в услугах Брагару заинтересованы житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ.
Руководство киевского клуба не будет рассматривать никаких предложений до завершения сезона. Окончательное решение о том, где будет играть Максим, будет принято во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Брагару провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1 млн евро.
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Итальянский коуч дал несколько комментариев
Поединок 1/8 финала состоится 12 мая и начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву
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логично идти в ЛНЗ к Григорчуку, который собственно и сделал Брагару футболистом. Но ходят слухи, что Григорчук летом уйдет. А если придет Вернидуб, то он скорее сделает ставку на хорошо знакомого ему Драмбаева. Да и тактически Брагару не под модель Вернидуба.