Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не можете б***ь играть, так отдайте мяч тому, кто умеет»

Медиафутбольные команды IGNIS и ULTIMATE провели товарищеский матч, который завершился ничьей со счетом 0:0. Судьба победителя решалась в серии буллитов, где сильнее оказались игроки IGNIS .

В составе этого клуба выступают известные украинские футболисты – Артем Милевский, Александр Алиев, Михаил Кополовец. В перерыве матча Милевский не сдержал эмоций во время обращения к одноклубникам.

Бывшему форварду киевского «Динамо» и сборной Украины не понравилось отношения и отдача партнеров по команде:

«Не можете, б***ь, играть, так бегайте, отбирайте и отдавайте мячи тому, кто умеет. Жестко нужно играть в моментах, потеряли, пошли в отбор. Мне 40 лет, а я бегаю и пытаюсь мяч забрать. Вы, б***ь, стоите и курите на футбольном поле», – разозлился Милевский.

ВИДЕО. Обращение Милевского к партнерам в перерыве товарищеского матча