Футболист Динамо ударился головой об газон, когда праздновал забитый гол

Состоялся матч Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) до 17 лет, в котором встретились футболисты житомирского «Полесья» и киевского «Динамо».

Гости разгромили соперника со счетом 4:1, а последний гол в составе столичного коллектива забил Всеволод Чалый. Во время празднования после результативного удара форвард попытался сделать сальто назад, но вместо этого ударился головой об газон. К счастью, игроку удалось избежать повреждений.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что это был очень опасный эпизод для футболиста, который мог его парализовать на всю жизнь:

«Думаю, не стоит лишний раз объяснять почему сальто назад опасны. Но этот случай в игре «Полесье» и «Динамо» U-17 напомнил нам это. Буквально несколько сантиметров не докрутил футболист «Динамо», который мог оказаться парализованным на всю дальнейшую жизнь.

Понятно, что эмоции и желание ярко отпраздновать гол, подражая кумирам, в этот момент доминирует, но на выходе – это огромная опасность травмировать шею и безвозвратно разрушить карьеру и жизнь», – написал Бабелюк в социальных сетях.