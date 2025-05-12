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12 мая 2025, 07:39 |
1215
0

Футболист Динамо ударился головой об газон, когда праздновал забитый гол

Всеволод Чалый избежал травмы после неудачного приземления

12 мая 2025, 07:39 |
1215
0
Футболист Динамо ударился головой об газон, когда праздновал забитый гол
ФК Динамо Киев.

Состоялся матч Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) до 17 лет, в котором встретились футболисты житомирского «Полесья» и киевского «Динамо».

Гости разгромили соперника со счетом 4:1, а последний гол в составе столичного коллектива забил Всеволод Чалый. Во время празднования после результативного удара форвард попытался сделать сальто назад, но вместо этого ударился головой об газон. К счастью, игроку удалось избежать повреждений.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что это был очень опасный эпизод для футболиста, который мог его парализовать на всю жизнь:

«Думаю, не стоит лишний раз объяснять почему сальто назад опасны. Но этот случай в игре «Полесье» и «Динамо» U-17 напомнил нам это. Буквально несколько сантиметров не докрутил футболист «Динамо», который мог оказаться парализованным на всю дальнейшую жизнь.

Понятно, что эмоции и желание ярко отпраздновать гол, подражая кумирам, в этот момент доминирует, но на выходе – это огромная опасность травмировать шею и безвозвратно разрушить карьеру и жизнь», – написал Бабелюк в социальных сетях.

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ДЮФЛУ Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Дмитрий Бабелюк травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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