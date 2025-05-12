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  4. Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2025, 05:13 |
44
0

Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

12 мая 2025, 05:13 |
44
0
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка сыграет против 29-й сеяной Даниэль Коллинз (США, WTA 35). Поединок пройдет третьим запуском на SUPERTENNIS ARENA после игры Хирон – Хуркач. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Даниэль.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Пейтон Стернс, либо против Наоми Осаки.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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