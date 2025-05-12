Л. Киченок / Кенин – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка вместе с Софией Кенин (США) сыграет против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок пройдет первым запуском на PIETRANGELI. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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