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  4. Л. Киченок / Кенин – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2025, 05:05 |
12
0

Л. Киченок / Кенин – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме

12 мая 2025, 05:05 |
12
0
Л. Киченок / Кенин – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

12 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка вместе с Софией Кенин (США) сыграет против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок пройдет первым запуском на PIETRANGELI. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Деми Схюрс Людмила Киченок Эйжа Мухаммад София Кенин смотреть онлайн WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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