Л. Киченок / Кенин – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме
12 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/8 финала украинка вместе с Софией Кенин (США) сыграет против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок пройдет первым запуском на PIETRANGELI. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против дуэта Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.
Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...
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