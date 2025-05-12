СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

В понедельник, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Левый Берег

3.02 – 2.87 – 2.82

21:45 Аталанта – Рома

2.12 – 3.59 – 3.76

ТЕННИС

15:00 Элина Свитолина – Даниэль Коллинс

1.66 – 2.24

21:30 Марта Костюк – Арина Соболенко

3.48 – 1.31

КИБЕРСПОРТ

14:00 The Mongolz – NaVi

2.16 – 1.72

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