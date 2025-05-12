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12 мая 2025, 03:17 |
9
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 мая 2025, 03:17 |
9
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Левый Берег

Ggbet 3.02 – 2.87 – 2.82

21:45 Аталанта – Рома

Ggbet 2.12 – 3.59 – 3.76

ТЕННИС

15:00 Элина Свитолина – Даниэль Коллинс

Ggbet 1.66 – 2.24

21:30 Марта Костюк – Арина Соболенко

Ggbet 3.48 – 1.31

КИБЕРСПОРТ

14:00 The Mongolz – NaVi

Ggbet 2.16 – 1.72

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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