СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Левый Берег
21:45 Аталанта – Рома
ТЕННИС
15:00 Элина Свитолина – Даниэль Коллинс
21:30 Марта Костюк – Арина Соболенко
КИБЕРСПОРТ
14:00 The Mongolz – NaVi
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