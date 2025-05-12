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  4. Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Испания
12 мая 2025, 03:10 |
29
0

Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 12 мая в 21:45 по Киеву

12 мая 2025, 03:10 |
29
0
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 36-го тура Серии А Италии, в котором Аталанта встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда после не лучшего отрезка в пару сезонов блестяще проявила себя в 2023/2024. Она, правда, проиграла в финале кубка. Но выход на третье место в Серии А и, главное, победа в Лиге Европы, что стало первым таким трофеем, с лихвой перекрывали все неудачи. Но если тогда Гасперини был триумфатором, то сейчас он, кажется, чуть ли не на чемоданах сидит.

Неудач сейчас у клуба действительно хватало. Он сразу же проиграл в январе в суперкубке, после чего последовали кубковые 0:2 с Болоньей и вылет в Лиге чемпионов от первого же соперника по плей-офф, скромного Брюгге. Да, в Серии А Ретеги со своими новыми партнерами шел третьими, но в основном за счет гандикапа, сформированного в первом круге и осечек конкурентов весной. С другой стороны, в прошлом туре разгромили 4:0 Монцу, и это третья победа в четырех последних турах.

Рома

Клуб в 2024-м году провел трижды смену тренера. Сначала, разочаровавшись в Моуринью, тут назначили на пост Де Росси. Тот начинал как и.о., но избавился от приставки, впрочем, после первых осечек в новом сезоне был снят. Потом был совсем неудачный отрезок, правда, довольно короткий - в Риме побывал главным тренером Юрич. Благо, что потом уговорили прервать пенсию Раньери.

Клаудио уже не в первый раз работает на Стадио Олимпико. Снова получается хорошо: да, вылетели из кубка и Лиги Европы. Но зато серией побед, особенно в 2025-м году, получилось выдать уверенный подъем в турнирной таблице. Даже Интер в конце апреля обыграли! С Фиорентиной перед самым перерывом сработала связка Шомуродов - Довбик, и этот счет так и сохранили.

Статистика личных встреч

За последние пять поединков только однажды, в январе 2024-го года, Рома взяла только одну победу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары подопечных Гасперини, что играют дома. Но гости стабильно хороши - ставим на то, что они не проиграют (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
12 мая 2025 -
21:45
Рома
Рома не проиграет 1.83 Сделать ставку

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