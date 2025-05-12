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ATP
12 мая 2025, 03:03 | Обновлено 12 мая 2025, 03:22
38
0

Бывшая первая ракетка мира поделился своими наблюдениями за Синнером

Курье рассказал в подкасте Tennis Channel Live об уровне игры Синнера

12 мая 2025, 03:03 | Обновлено 12 мая 2025, 03:22
38
0
Бывшая первая ракетка мира поделился своими наблюдениями за Синнером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Курье и Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратный победитель турниров Большого шлема Джим Курье поделился своими наблюдениями за Янником Синнером в его первом матче после дисквалификации.

Говоря об уровне игры теннисиста, Курье сказал в подкасте Tennis Channel Live: «У зрителей на трибунах, возможно, не было таких заниженных ожиданий (как у самого Синнера). Они были просто в восторге от того, что Синнер вернулся на корт здесь, в Риме, и он не разочаровал.

Если у него и были какие-то нервы или признаки «ржавчины», то в начале матча он их не показывал. Это выглядело очень, очень похоже на того парня, которого мы в последний раз видели в Австралии с трофеем в руках.

Он атаковал с обеих сторон, доминировал над Мариано (Навоне), который является высококлассным игроком на грунте. И мы еще вчера говорили о Навоне, что он не обладает какой-то явной силой в ударах с задней линии, но сегодня он пытался это изменить.

Он решил пробивать свои удары изо всех сил по ходу матча, чтобы попытаться тягаться с Синнером, потому что в первом сете он просто не успевал за ним.

Но Синнер – это укороченные удары, у него есть тонкость и подвижность. Сегодня он отлично играл у сетки. Это долгожданное возвращение формы и возвращение Яника Синнера в тур».

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ATP Рим Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский Источник
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