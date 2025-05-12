Рубен АМОРИМ: «Меня пугает, что это стало нормой. Нам придется уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (0:2):

«Нам нужно быть более агрессивными и чувствовать, что это трагедия, если мы не выиграем игру. Особенно, когда мы не выигрываем. Это большая проблема, которую мы имеем в клубе. Это решающий момент в истории клуба. Мы должны решить эту проблему.

Это большая проблема, потому что это проблема менталитета. Мы не боимся проигрывать игру. Меня пугает, что проигрывать для нас стало нормальным. Это самая опасная вещь, которая может быть в большом клубе. Это не вина игроков. Это моя вина, я несу ответственность. Если мы не можем изменить это очень быстро, то нам придется уйти».