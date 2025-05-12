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WTA
12 мая 2025, 01:06 | Обновлено 12 мая 2025, 01:07
48
0

Юлия Стародубцева примет участие в грунтовом турнире WTA 125 в Париже

Украинка первый поединок проведет Амандой Анисимовой

12 мая 2025, 01:06 | Обновлено 12 мая 2025, 01:07
48
0
Юлия Стародубцева примет участие в грунтовом турнире WTA 125 в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) примет участие в грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

25-летняя украинка стартует в основной сетке, а первый поединок проведет 13 мая с Амандой Анисимовой (WTA 17).

Американская теннисистка, получившая на турнире WTA 1000 в Риме 15-й номер посева, потерпела поражение уже в стартовом матче против «нейтралки» Вероники Кудерметовой – 6:7 (5:7), 5:7. После вылета из престижного турнира Аманда воспользовалась wild card от организаторов соревнований серии WTA 125 в Париже и получила первый номер посева.

Юлия Стародубцева провела в этом сезоне 10 матчей на грунтовых покрытиях: 5 побед – 5 поражений. У Аманды Анисимовой 6 поединков на грунте: 3 победы – 3 поражения.

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WTA Париж Юлия Стародубцева Аманда Анисимова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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