Юлия Стародубцева примет участие в грунтовом турнире WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) примет участие в грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

25-летняя украинка стартует в основной сетке, а первый поединок проведет 13 мая с Амандой Анисимовой (WTA 17).

Американская теннисистка, получившая на турнире WTA 1000 в Риме 15-й номер посева, потерпела поражение уже в стартовом матче против «нейтралки» Вероники Кудерметовой – 6:7 (5:7), 5:7. После вылета из престижного турнира Аманда воспользовалась wild card от организаторов соревнований серии WTA 125 в Париже и получила первый номер посева.

Юлия Стародубцева провела в этом сезоне 10 матчей на грунтовых покрытиях: 5 побед – 5 поражений. У Аманды Анисимовой 6 поединков на грунте: 3 победы – 3 поражения.