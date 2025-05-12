Бывшая первая ракетка мира призналась, кто ее любимая теннисистка

Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака проиграла свой первый матч на грунте в этом сезоне. На турнире в Мадриде японка уступила Лючии Бронцетти со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Однако затем Осака успешно реабилитировалась, выиграв турнир категории WTA 125 в Сен-Мало (Франция), где в финале обыграла словенку Кайю Юван. Продолжив удачную серию, на турнире в Риме она уверенно прошла Сару Эррани, а затем взяла верх над Викторией Голубич – 2:6, 7:6, 6:1, выйдя в третий круг. В третьем раунде Наоми переиграла Марию Боузкову – 4:6, 6:3, 6:3 и пробилась в 1/8 финала.

Победив восьмой матч подряд на грунтовом покрытии, Осака призналась на пресс-конференции, кто является ее любимой теннисисткой. После победы она поделилась с журналистами своими мыслями.

«Все знают, что я говорила: (Алена) Остапенко, наверное, моя любимая теннисистка, – сказала Наоми. – Я действительно ее обожаю. Думаю, она – моя полная противоположность. Она просто веселая и вызывает у меня симпатию».

Также японка назвала другую теннисистку, не входящую в топ-30, которая, по ее мнению, «зажигает» в 2025 году.

«(Белинда) Бенчич – я действительно очень ее уважаю, и она тоже, как мне кажется, полная моя противоположность. Она та, на кого можно рассчитывать: выигрывает те матчи, которые должна выиграть», – отметила Осака, которая, как и Бенчич, недавно вернулась после декретного отпуска.

«Что касается меня, то я немного дикая карта. Но мне нравятся обе. Очевидно, Бенчич вернулась и играет невероятно – это вдохновляет меня быть лучше. А Остапенко ведь только что выиграла Штутгарт. Они обе определенно мотивируют меня».