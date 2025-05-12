Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков

В понедельник, 12 мая 2025 года, известный инсайдер Фабрицио Романо объявил, что новым главным тренером мадридского «Реала» станет Хаби Алонсо.

По информации издания todofichajes, испанский специалист уже определил список позиций, которые клуб должен усилить. Это правый, левый и центральный защитник, а также один хавбек.

В список игроков, которые могут помочь с решением этих проблем, вошли следующие футболисты: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дин Хёйсен («Борнмут»), Мигель Гутьеррес («Жирона»), Альваро Каррерас («Бенфика»), Хави Герра («Валенсия») и Флориан Вирц («Байер»).

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 35 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда уступила «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).