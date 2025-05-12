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  4. Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков
Испания
12 мая 2025, 12:24 |
847
0

Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков

Новый тренер хочет полностью обновить защиту и подписать хавбека

12 мая 2025, 12:24 |
847
0
Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В понедельник, 12 мая 2025 года, известный инсайдер Фабрицио Романо объявил, что новым главным тренером мадридского «Реала» станет Хаби Алонсо.

По информации издания todofichajes, испанский специалист уже определил список позиций, которые клуб должен усилить. Это правый, левый и центральный защитник, а также один хавбек.

В список игроков, которые могут помочь с решением этих проблем, вошли следующие футболисты: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дин Хёйсен («Борнмут»), Мигель Гутьеррес («Жирона»), Альваро Каррерас («Бенфика»), Хави Герра («Валенсия») и Флориан Вирц («Байер»).

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 35 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда уступила «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

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Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Хави Герра Флориан Вирц Трент Александер-Арнольд Мигель Гутьеррес Альваро Фернандес Каррерас Дин Хейсен Борнмут Ливерпуль Жирона Байер Валенсия Бенфика свободный агент трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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