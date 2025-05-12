Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство раздражено поведением 24-летнего футболиста, а также разочаровано его игрой в проигранном матче против «Барселоны» (3:4).

Интересно, что в Эль-Класико Винисиус отдал 2 ассиста.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 20 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет продать Родриго.