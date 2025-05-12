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  4. Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство
Испания
12 мая 2025, 10:21 |
1368
1

Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском клубе находится под вопросом

12 мая 2025, 10:21 |
1368
1
Реал может продать звезду после Эль-Классико. Он раздражает руководство
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство раздражено поведением 24-летнего футболиста, а также разочаровано его игрой в проигранном матче против «Барселоны» (3:4).

Интересно, что в Эль-Класико Винисиус отдал 2 ассиста.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 20 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет продать Родриго.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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