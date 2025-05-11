Украина. Премьер лига11 мая 2025, 22:14 |
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ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах
Украинский вингер отличился голом в чемпионате Азербайджана
11 мая 2025, 22:14 |
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В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Азербайджана между «Карабахом» и «Аразом».
Встречу принимала «Азерсун Арена».
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, а украинский вингер Алексей Кащук отличился голом на 59-й минуте.
«Карабах» с 83 баллами продолжает идти 1-м. «Араз» с 55 очками – 3-й.
Чемпионат Азербайджана. 34-й тур
Карабах – Араз – 2:0
Голы: Курбанли, 35, Кащук, 59
❗️ ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах
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