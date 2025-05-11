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  4. ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 22:14 |
161
0

ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах

Украинский вингер отличился голом в чемпионате Азербайджана

11 мая 2025, 22:14 |
161
0
ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Азербайджана между «Карабахом» и «Аразом».

Встречу принимала «Азерсун Арена».

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, а украинский вингер Алексей Кащук отличился голом на 59-й минуте.

«Карабах» с 83 баллами продолжает идти 1-м. «Араз» с 55 очками – 3-й.

Чемпионат Азербайджана. 34-й тур

Карабах – Араз – 2:0

Голы: Курбанли, 35, Кащук, 59

❗️ ВИДЕО. Очередная победа. Как Кащук забил за Карабах

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Алексей Кащук Карабах Агдам чемпионат Азербайджана по футболу видео голов и обзор Араз Нахичевань
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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