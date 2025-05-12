Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Президент королевского клуба подверг сомнению мотивированность Родриго защищать честь команды
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго, вероятнее всего, больше не сыграет за королевский клуб, сообщает издание Madrid-Darcelona.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес сомневается в мотивированности 24-летнего футболиста играть за команду.
Дело в том, что Родриго перед проигранным матчем против «Барселоны» (3:4) заявил, что «не имеет достаточно сил» на игру, что разозлило и тренерский штаб, и руководство «Реала». Именно по этой причине ему не дали ни одной минуты в Эль-Класико и планируют продать летом.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
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