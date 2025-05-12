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  4. Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Испания
12 мая 2025, 09:03 |
3718
0

Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту

Президент королевского клуба подверг сомнению мотивированность Родриго защищать честь команды

12 мая 2025, 09:03 |
3718
0
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго, вероятнее всего, больше не сыграет за королевский клуб, сообщает издание Madrid-Darcelona.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес сомневается в мотивированности 24-летнего футболиста играть за команду.

Дело в том, что Родриго перед проигранным матчем против «Барселоны» (3:4) заявил, что «не имеет достаточно сил» на игру, что разозлило и тренерский штаб, и руководство «Реала». Именно по этой причине ему не дали ни одной минуты в Эль-Класико и планируют продать летом.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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Флорентино Перес Родриго Гоес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
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