Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго, вероятнее всего, больше не сыграет за королевский клуб, сообщает издание Madrid-Darcelona.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес сомневается в мотивированности 24-летнего футболиста играть за команду.

Дело в том, что Родриго перед проигранным матчем против «Барселоны» (3:4) заявил, что «не имеет достаточно сил» на игру, что разозлило и тренерский штаб, и руководство «Реала». Именно по этой причине ему не дали ни одной минуты в Эль-Класико и планируют продать летом.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.