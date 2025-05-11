Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг 6-й раз в истории не проиграл во всех классических матчах в лиге
Португалия
11 мая 2025, 21:11 |
177
0

Спортинг 6-й раз в истории не проиграл во всех классических матчах в лиге

Ни «Порту», ни «Бенфика» не смогли переиграть «Спортинг» в сезоне 2024/25

11 мая 2025, 21:11 |
177
0
Спортинг 6-й раз в истории не проиграл во всех классических матчах в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1, благодаря чему сохранил лидерство в чемпионате.

Лиссабонский «Спортинг» не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате ни «Порту», ни «Бенфике».

«Спортинг» – «Бенфика» – 1:0 – 1:1
«Спортинг» – «Порту» – 2:0 – 1:1

Подобное случалось в последний раз в сезоне 2001/02, в котором они стали чемпионами.

В целом это уже шестой сезон в истории чемпионатов Португалии, когда «Спортинг» не проиграл ни одного матча «Порту» и «Бенфике». В трех из них «Спортинг» стал чемпионом страны.

1952/53 – чемпион Португалии
1968/69
1969/70 – чемпион Португалии
1974/75
2001/02 – чемпион Португалии
2024/25

В последнем туре «Спортинг» будет принимать на своем поле «Виторию».

По теме:
Трубин поделился мыслями касательного ничейного дерби со Спортингом
Бенфика – Спортинг – 1:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Известна оценка Трубина за чемпионский матч в Португалии
Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг Бенфика чемпионат Португалии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Найстарший в історії склад Аякса крупно програв Неймегену
Футбол | 11 мая 2025, 20:40 0
Найстарший в історії склад Аякса крупно програв Неймегену
Найстарший в історії склад Аякса крупно програв Неймегену

Это позволило ПСВ восстановить интригу в чемпионской гонке

Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Футбол | 11 мая 2025, 16:34 25
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу

Команда Вернидуба теперь зависит от результатов других претендентов на четвертую строчку

Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
Футбол | 11.05.2025, 03:36
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Футбол | 11.05.2025, 02:53
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 3
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 35
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 20
Бокс
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем