Спортинг 6-й раз в истории не проиграл во всех классических матчах в лиге

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1, благодаря чему сохранил лидерство в чемпионате.

Лиссабонский «Спортинг» не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате ни «Порту», ни «Бенфике».

«Спортинг» – «Бенфика» – 1:0 – 1:1

«Спортинг» – «Порту» – 2:0 – 1:1

Подобное случалось в последний раз в сезоне 2001/02, в котором они стали чемпионами.

В целом это уже шестой сезон в истории чемпионатов Португалии, когда «Спортинг» не проиграл ни одного матча «Порту» и «Бенфике». В трех из них «Спортинг» стал чемпионом страны.

1952/53 – чемпион Португалии

1968/69

1969/70 – чемпион Португалии

1974/75

2001/02 – чемпион Португалии

2024/25

В последнем туре «Спортинг» будет принимать на своем поле «Виторию».