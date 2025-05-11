Спортинг 6-й раз в истории не проиграл во всех классических матчах в лиге
Ни «Порту», ни «Бенфика» не смогли переиграть «Спортинг» в сезоне 2024/25
В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1, благодаря чему сохранил лидерство в чемпионате.
Лиссабонский «Спортинг» не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате ни «Порту», ни «Бенфике».
«Спортинг» – «Бенфика» – 1:0 – 1:1
«Спортинг» – «Порту» – 2:0 – 1:1
Подобное случалось в последний раз в сезоне 2001/02, в котором они стали чемпионами.
В целом это уже шестой сезон в истории чемпионатов Португалии, когда «Спортинг» не проиграл ни одного матча «Порту» и «Бенфике». В трех из них «Спортинг» стал чемпионом страны.
1952/53 – чемпион Португалии
1968/69
1969/70 – чемпион Португалии
1974/75
2001/02 – чемпион Португалии
2024/25
В последнем туре «Спортинг» будет принимать на своем поле «Виторию».
O Sporting não perdeu nenhum Clássico (frente a Benfica e FC Porto) neste campeonato, o que não conseguia desde 2001/02 - época em que se sagrou campeão— Playmaker (@playmaker_PT) May 10, 2025
Sporting invicto nos 4 Clássicos da Liga 🇵🇹 na mesma época:
1952/53🏆
1968/69
1969/70🏆
1974/75
2001/02🏆
2024/25 pic.twitter.com/SNv0fHbWOP
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