Перес выгнал из клуба. Известна следующая команда одного из капитанов Реала

«Осасуна» интересуется испанским правым защитником мадридского «Реала» Лукасом Васкесом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб видит в 33-летнем футболисте замену для Хесуса Аресо, который, скорее всего, покинет команду после завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).