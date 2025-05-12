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  4. Перес выгнал из клуба. Известна следующая команда одного из капитанов Реала
Испания
12 мая 2025, 10:56 |
814
0

Перес выгнал из клуба. Известна следующая команда одного из капитанов Реала

Лукас Васкес может оказаться в «Осасуне»

12 мая 2025, 10:56 |
814
0
Перес выгнал из клуба. Известна следующая команда одного из капитанов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

«Осасуна» интересуется испанским правым защитником мадридского «Реала» Лукасом Васкесом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб видит в 33-летнем футболисте замену для Хесуса Аресо, который, скорее всего, покинет команду после завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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