ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами
Украинский хавбек не сдержал эмоций
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Александрией».
Встречу принимал стадион «Украина» во Львове.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
На 90+1-й минуте хавбек гостей Иван Калюжный получил красную карточку и не сдержал эмоций, пока покидал поле.
«С**а, б***ь н***й! За***ли н***й!», – прокричал украинец.
❗️ ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами
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