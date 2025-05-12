Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 13:36 | Обновлено 12 мая 2025, 13:41
1151
3

ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами

Украинский хавбек не сдержал эмоций

12 мая 2025, 13:36 | Обновлено 12 мая 2025, 13:41
1151
3
ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами
ФК Александрия. Иван Калюжный

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Александрией».

Встречу принимал стадион «Украина» во Львове.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

На 90+1-й минуте хавбек гостей Иван Калюжный получил красную карточку и не сдержал эмоций, пока покидал поле.

«С**а, б***ь н***й! За***ли н***й!», – прокричал украинец.

❗️ ВИДЕО. 5 слов – 5 матов. Реакция Калюжного на удаление с Карпатами

По теме:
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Борьба за жизнь. Стали известны стартовые составы Ингульца и Левого Берега
Игрок Руха: «В команде нет таких настроений, мол, доиграем сезон»
Иван Калюжный видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Карпаты Львов Карпаты - Александрия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ
Футбол | 12 мая 2025, 11:57 10
Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ
Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ

Летом «Динамо» нужно найти оптимальный вариант для продажи грузинского легионера

ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»
Футбол | 12 мая 2025, 13:46 0
ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»
ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал победу над «Кудровкой»

Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Футбол | 12.05.2025, 01:57
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Футбол | 12.05.2025, 07:45
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
Футбол | 11.05.2025, 22:21
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
5 слів - усього 3 різні мати. 1 повторюється, а "с*ка" - це не мат, а самка собаки.
Ответить
0
Первый Среди Равных
ахахахахаха
Ответить
0
Burevestnik
тема розкрита не повністю:
- хто його за**ав?
- в якій позі його хтось "за**ав*?
- які засоби використовувались для вдалого процесу?
- чи використовувались засоби застереження від зараження?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 37
Другие виды
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 36
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 1
Бокс
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем