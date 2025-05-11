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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 19:52 | Обновлено 11 мая 2025, 19:58
541
0

ВИДЕО. Дебютный гол. Краснопир сравнял счет в матче с Александрией

Форвард «львов» сравнял счет в матче с «Александрией»

11 мая 2025, 19:52 | Обновлено 11 мая 2025, 19:58
541
0
ВИДЕО. Дебютный гол. Краснопир сравнял счет в матче с Александрией
ФК Карпаты. Игорь Краснопир

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

«Александрия» вышла вперед на 11-й минуте игры усилиями португальского защитника Мигеля Кампуша. Карпаты сравняли счет на 80-й минуте игры. Форвард «львов» Игорь Краснопир обыграл Георгия Ермакова с 11-метровой отметки.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

ВИДЕО. Дебютный гол. Краснопир сравнял счет в матче с Александрией

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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