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11 мая 2025, 19:11 |
4651
0

Внезапно умер главный тренер украинского футбольного клуба

Не стало Александра Кулика, который возглавлял «Олимпию»

11 мая 2025, 19:11 |
4651
0
Внезапно умер главный тренер украинского футбольного клуба
ФК Олимпия. Александр Кулик

Внезапно умер украинский специалист Александр Кулик, возглавлявший «Олимпию» Савинцы. Тренеру было всего 50 лет. Об этом пишет пресс-служба клуба.

«Футбольная семья потеряла не просто тренера, а Человека с прописной буквы. Александр Иванович был сердцем и душой нашей команды, настоящим наставником, другом и примером для всех, кто его знал.

Его преданность футболу, искренность и мудрость навсегда останутся с нами. Спасибо за все, Тренер. Светлая память… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Под руководством Кулика Олимпия выиграла Кубок Украины среди любительских команд 2019/20.Пока команда из Савинцев занимает четвертое место в турнирной таблице группы 2 чемпионата ААФУ.

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Олимпия Савинцы Александр Кулик смерть
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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