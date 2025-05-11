Внезапно умер главный тренер украинского футбольного клуба

Внезапно умер украинский специалист Александр Кулик, возглавлявший «Олимпию» Савинцы. Тренеру было всего 50 лет. Об этом пишет пресс-служба клуба.

«Футбольная семья потеряла не просто тренера, а Человека с прописной буквы. Александр Иванович был сердцем и душой нашей команды, настоящим наставником, другом и примером для всех, кто его знал.

Его преданность футболу, искренность и мудрость навсегда останутся с нами. Спасибо за все, Тренер. Светлая память… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Под руководством Кулика Олимпия выиграла Кубок Украины среди любительских команд 2019/20.Пока команда из Савинцев занимает четвертое место в турнирной таблице группы 2 чемпионата ААФУ.