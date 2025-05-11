Внезапно умер главный тренер украинского футбольного клуба
Не стало Александра Кулика, который возглавлял «Олимпию»
Внезапно умер украинский специалист Александр Кулик, возглавлявший «Олимпию» Савинцы. Тренеру было всего 50 лет. Об этом пишет пресс-служба клуба.
«Футбольная семья потеряла не просто тренера, а Человека с прописной буквы. Александр Иванович был сердцем и душой нашей команды, настоящим наставником, другом и примером для всех, кто его знал.
Его преданность футболу, искренность и мудрость навсегда останутся с нами. Спасибо за все, Тренер. Светлая память… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Под руководством Кулика Олимпия выиграла Кубок Украины среди любительских команд 2019/20.Пока команда из Савинцев занимает четвертое место в турнирной таблице группы 2 чемпионата ААФУ.
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