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  4. ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 18:26 | Обновлено 11 мая 2025, 18:28
616
1

ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ

«Александрия» открыла счет в игре против «Карпат» усилиями Мигеля Кампуша

11 мая 2025, 18:26 | Обновлено 11 мая 2025, 18:28
616
1
ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ
ФК Александрия. Мигел Кампуш

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

Счет в матче открыл легионер «Александрии» Мигел Кампуш открыл счет в матче на 11 минуте игры. Португальцу удался удар метров с 25 взлета в правый нижний угол Кинарейкин отразить не сумел!

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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