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Италия
13 мая 2025, 02:41 | Обновлено 13 мая 2025, 02:52
165
0

В тренерский состав Реала войдут несколько экс-специалистов Барселоны

Хаби Алонсо приведет в Мадрид свою команду

13 мая 2025, 02:41 | Обновлено 13 мая 2025, 02:52
165
0
В тренерский состав Реала войдут несколько экс-специалистов Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Известно, что новый тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо приведет с собой специалистов, которые работали с ним в «Барселоне».

Об этом сообщает Marca.

В частности, вместе с Хаби Алонсо в «Реал» перейдет его ассистент Себастьян Паррилья, который работал с ним еще во времена каталонского клуба.

Также в Мадрид переедет Альберто Энсинас, который работал с резервной командой «Барселоны».

Тренер по физической подготовке Исмаэль Каменфорте Лопес начинал свою карьеру на «Камп Ноу».

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Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига Барселона
Александр Сильченко Источник: Marca
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