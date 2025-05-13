В тренерский состав Реала войдут несколько экс-специалистов Барселоны

Известно, что новый тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо приведет с собой специалистов, которые работали с ним в «Барселоне».

Об этом сообщает Marca.

В частности, вместе с Хаби Алонсо в «Реал» перейдет его ассистент Себастьян Паррилья, который работал с ним еще во времена каталонского клуба.

Также в Мадрид переедет Альберто Энсинас, который работал с резервной командой «Барселоны».

Тренер по физической подготовке Исмаэль Каменфорте Лопес начинал свою карьеру на «Камп Ноу».