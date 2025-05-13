В тренерский состав Реала войдут несколько экс-специалистов Барселоны
Хаби Алонсо приведет в Мадрид свою команду
Известно, что новый тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо приведет с собой специалистов, которые работали с ним в «Барселоне».
Об этом сообщает Marca.
В частности, вместе с Хаби Алонсо в «Реал» перейдет его ассистент Себастьян Паррилья, который работал с ним еще во времена каталонского клуба.
Также в Мадрид переедет Альберто Энсинас, который работал с резервной командой «Барселоны».
Тренер по физической подготовке Исмаэль Каменфорте Лопес начинал свою карьеру на «Камп Ноу».
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