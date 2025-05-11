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Испания
11 мая 2025, 17:56 | Обновлено 11 мая 2025, 18:09
742
0

ВИДЕО. Что за камбек! Барселона вышла вперед: супергол Ямаля и мяч Рафиньи

Сине-гранатовые побеждают Реал со счетом 3:2 в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25

11 мая 2025, 17:56 | Обновлено 11 мая 2025, 18:09
742
0
ВИДЕО. Что за камбек! Барселона вышла вперед: супергол Ямаля и мяч Рафиньи
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Каталонцы оформили крутой камбек со счета 0:2. Сейчас сине-гранатовые побеждают 3:2!

После гола Эрика Гарсия на 19-й минуте за хозяев забили Ламин Ямаль и Рафинья – 32-я и 34-я минута соответственно.

ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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