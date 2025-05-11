ВИДЕО. Что за камбек! Барселона вышла вперед: супергол Ямаля и мяч Рафиньи
Сине-гранатовые побеждают Реал со счетом 3:2 в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25
11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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Каталонцы оформили крутой камбек со счета 0:2. Сейчас сине-гранатовые побеждают 3:2!
После гола Эрика Гарсия на 19-й минуте за хозяев забили Ламин Ямаль и Рафинья – 32-я и 34-я минута соответственно.
ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.
ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.
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