ВИДЕО. Что за камбек! Барселона вышла вперед: супергол Ямаля и мяч Рафиньи

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Каталонцы оформили крутой камбек со счета 0:2. Сейчас сине-гранатовые побеждают 3:2!

После гола Эрика Гарсия на 19-й минуте за хозяев забили Ламин Ямаль и Рафинья – 32-я и 34-я минута соответственно.

ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.