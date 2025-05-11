Битва за золото. Названы стартовые составы на матч Карпаты – Александрия

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» дома сыграют против Александрии в рамках 28-го туре Украинской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Украина».

Наставники команд Владислав Лупашко и Руслан Ротань определились со стартовыми составами команд.«Львы» и «горожане» выйдут на поле в оптимальных составах.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

Матч «Карпаты» – «Александрия» запланирован на воскресенье, 11 мая. Стартовый свисток во Львове прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

Битва за чемпионство. Названы стартовые составы на матч Карпаты – Александрия

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