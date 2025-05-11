11 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги проходит матч, в котором «Кривбасс» Кривой Рог встретились с «Колос» Ковалевка.

Местом проведения встречи стал стадион «Горняк» в Кривом Роге. Поединок должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги игра стартовала в 14:35.

Уже в начале матча гости смогли шокировать соперника и выйти вперед. На 8-й минуте «Колос» прекрасно воспользовался угловым, открыв счет в матче. Автором гола стал Элиас Теллес.

ВИДЕО. Воспользовались угловым. Колос вышел вперед в матче с Кривбассом