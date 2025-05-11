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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 14:49 | Обновлено 11 мая 2025, 14:53
338
0

ВИДЕО. Воспользовались угловым. Колос вышел вперед в матче с Кривбассом

На 8-й минуте Элиас Теллес открыл счет в поединке

11 мая 2025, 14:49 | Обновлено 11 мая 2025, 14:53
338
0
ВИДЕО. Воспользовались угловым. Колос вышел вперед в матче с Кривбассом
ФК Колос. Элиас Теллес

11 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги проходит матч, в котором «Кривбасс» Кривой Рог встретились с «Колос» Ковалевка.

Местом проведения встречи стал стадион «Горняк» в Кривом Роге. Поединок должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги игра стартовала в 14:35.

Уже в начале матча гости смогли шокировать соперника и выйти вперед. На 8-й минуте «Колос» прекрасно воспользовался угловым, открыв счет в матче. Автором гола стал Элиас Теллес.

ВИДЕО. Воспользовались угловым. Колос вышел вперед в матче с Кривбассом

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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