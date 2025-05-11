Умер известный итальянский футболист, который когда-то забил уникальный гол
Энцо Феррари был звездой клуба «Палермо»
На 83-м году жизни скончался итальянский футболист и тренер Энцо Феррари. Игрок почти всю карьеру выступал за команды низших лиг в Италии, а стал известен тем, что, перейдя в «Палермо», забил уникальный гол.
12 января 1969 года он забил в ворота «Ромы» с 77 метров. В то время это был гол с рекордного расстояния.
Позже стал игроком «Удинезе», а завершил карьеру в клубе «Конельяно».
После завершения карьеры начал работать тренером в «Удинезе». Впоследствии стал главным тренером основной команды. В середине 80-х прошлого века работал в «Сарагосе».
В Серии A тренировал также «Авеллино» и «Реджину».
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