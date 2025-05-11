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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 14:28 | Обновлено 11 мая 2025, 15:40
412
0

Угрозы нет. Озвучено новое время проведения матча Кривбасс – Колос

Поединок 28-го тура УПЛ начнется в 14:35

11 мая 2025, 14:28 | Обновлено 11 мая 2025, 15:40
412
0
Угрозы нет. Озвучено новое время проведения матча Кривбасс – Колос
ФК Кривбасс

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Согласно регламенту поединок должен был стартовать в 13:00, однако воздушная тревога вмешалась в планы.

После отбоя футболисты вышли на поле, но во второй раз появилась угроза и спортсмены ушли в убежище.

Как отметила пресс-служба «Кривбасса», поединок начнется в 14:35.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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