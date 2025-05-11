Угрозы нет. Озвучено новое время проведения матча Кривбасс – Колос

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Согласно регламенту поединок должен был стартовать в 13:00, однако воздушная тревога вмешалась в планы.

После отбоя футболисты вышли на поле, но во второй раз появилась угроза и спортсмены ушли в убежище.

Как отметила пресс-служба «Кривбасса», поединок начнется в 14:35.