Так и не стартовали. Матч между Кривбассом и Колосом снова отложили
В Кривом Роге раздается воздушная тревога
11 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться поединок между «Кривбассом» и «Колосом» в 28-м туре чемпионата Украины.
Первоначально, матч должен был стартовать в 13:00, однако из-за воздушной тревоги пришлось отложить игру.
После отбоя организаторы сообщили, что матч начнется в 13:45. В итоге, футболисты вышли на поле, но через пару минут в Кривом Роге снова прозвучала сирена о тревоге.
До сих пор неизвестно, когда будет стартовать игра, поскольку футбольные команды ждут отбоя.
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