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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 13:54 | Обновлено 11 мая 2025, 14:00
367
0

Так и не стартовали. Матч между Кривбассом и Колосом снова отложили

В Кривом Роге раздается воздушная тревога

11 мая 2025, 13:54 | Обновлено 11 мая 2025, 14:00
367
0
Так и не стартовали. Матч между Кривбассом и Колосом снова отложили
ФК Кривбасс

11 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться поединок между «Кривбассом» и «Колосом» в 28-м туре чемпионата Украины.

Первоначально, матч должен был стартовать в 13:00, однако из-за воздушной тревоги пришлось отложить игру.

После отбоя организаторы сообщили, что матч начнется в 13:45. В итоге, футболисты вышли на поле, но через пару минут в Кривом Роге снова прозвучала сирена о тревоге.

До сих пор неизвестно, когда будет стартовать игра, поскольку футбольные команды ждут отбоя.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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