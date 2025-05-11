Так и не стартовали. Матч между Кривбассом и Колосом снова отложили

11 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться поединок между «Кривбассом» и «Колосом» в 28-м туре чемпионата Украины.

Первоначально, матч должен был стартовать в 13:00, однако из-за воздушной тревоги пришлось отложить игру.

После отбоя организаторы сообщили, что матч начнется в 13:45. В итоге, футболисты вышли на поле, но через пару минут в Кривом Роге снова прозвучала сирена о тревоге.

До сих пор неизвестно, когда будет стартовать игра, поскольку футбольные команды ждут отбоя.