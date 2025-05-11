Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбой тревоги. Стало известно, когда начнется матч Кривбасс – Колос
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 13:37 | Обновлено 11 мая 2025, 13:55
783
0

Отбой тревоги. Стало известно, когда начнется матч Кривбасс – Колос

Матч 28-го тура УПЛ стартует в 13:45

11 мая 2025, 13:37 | Обновлено 11 мая 2025, 13:55
783
0
Отбой тревоги. Стало известно, когда начнется матч Кривбасс – Колос
ФК Кривбасс

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Было запланировано, что поединок начнется в 13:00, однако из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области организаторы отложили игру.

Как только угроза миновала и прозвучала сирена по отбою тревоги, пресс-служба «Кривбасса» сообщила о новом времени начала матча.

Противостояние команд начнется в 13:45 по киевскому времени.

По теме:
Так и не стартовали. Матч между Кривбассом и Колосом снова отложили
«Результат, как результат». Вратарь Оболони оценил игру с ЛНЗ
Вторая лига. Матчи 11 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос перенос матчей воздушная тревога
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11 мая 2025, 13:08 1
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 мая в 14:00 по Киеву

Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Бокс | 11 мая 2025, 08:53 3
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»

Промоутер – о поединке Хейни и Рамиреса

Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Футбол | 10.05.2025, 16:07
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Другие виды | 11.05.2025, 11:12
Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 1
Футбол
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
10.05.2025, 18:59 58
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем