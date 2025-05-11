Украина. Премьер лига11 мая 2025, 13:37 | Обновлено 11 мая 2025, 13:55
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Отбой тревоги. Стало известно, когда начнется матч Кривбасс – Колос
Матч 28-го тура УПЛ стартует в 13:45
11 мая 2025, 13:37 | Обновлено 11 мая 2025, 13:55
783
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В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».
Было запланировано, что поединок начнется в 13:00, однако из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области организаторы отложили игру.
Как только угроза миновала и прозвучала сирена по отбою тревоги, пресс-служба «Кривбасса» сообщила о новом времени начала матча.
Противостояние команд начнется в 13:45 по киевскому времени.
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