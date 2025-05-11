Отбой тревоги. Стало известно, когда начнется матч Кривбасс – Колос

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Было запланировано, что поединок начнется в 13:00, однако из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области организаторы отложили игру.

Как только угроза миновала и прозвучала сирена по отбою тревоги, пресс-служба «Кривбасса» сообщила о новом времени начала матча.

Противостояние команд начнется в 13:45 по киевскому времени.