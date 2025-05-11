Битва за место в ЛЧ. Озвучены составы на матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Поединок 36-го тура чемпионата Англии начнется в 14:00
11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоится футбольный поединок между командами «Ньюкасл» и «Челси».
Пройдет матч на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Перед началом встречи тренеры обоих коллективов опубликовали стартовые составы на поединок.
В турнирной таблице и «Ньюкасл», и «Челси» борются за место Лиги чемпионов. У обеих команд по 63 пункта, однако «Ньюкасл» находится на четвертом месте, а «Челси» – на пятом.
Начнется игра в 14:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Ньюкасл» – «Челси»
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