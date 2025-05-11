Битва за место в ЛЧ. Озвучены составы на матч АПЛ Ньюкасл – Челси

11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоится футбольный поединок между командами «Ньюкасл» и «Челси».

Пройдет матч на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Перед началом встречи тренеры обоих коллективов опубликовали стартовые составы на поединок.

В турнирной таблице и «Ньюкасл», и «Челси» борются за место Лиги чемпионов. У обеих команд по 63 пункта, однако «Ньюкасл» находится на четвертом месте, а «Челси» – на пятом.

Начнется игра в 14:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Ньюкасл» – «Челси»