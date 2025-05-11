Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за место в ЛЧ. Озвучены составы на матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Англия
11 мая 2025, 13:14 | Обновлено 11 мая 2025, 13:17
146
0

Битва за место в ЛЧ. Озвучены составы на матч АПЛ Ньюкасл – Челси

Поединок 36-го тура чемпионата Англии начнется в 14:00

11 мая 2025, 13:14 | Обновлено 11 мая 2025, 13:17
146
0
Битва за место в ЛЧ. Озвучены составы на матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоится футбольный поединок между командами «Ньюкасл» и «Челси».

Пройдет матч на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Перед началом встречи тренеры обоих коллективов опубликовали стартовые составы на поединок.

В турнирной таблице и «Ньюкасл», и «Челси» борются за место Лиги чемпионов. У обеих команд по 63 пункта, однако «Ньюкасл» находится на четвертом месте, а «Челси» – на пятом.

Начнется игра в 14:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Ньюкасл» – «Челси»

По теме:
Первый гол в сезоне. Реакция Миколенко на забитый мяч в матче с Фулхэмом
Ипсвич – Брентфорд – 0:1. 90 минут от Ярмолюка. Видео гола и обзор матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Арсенал
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2025, 11:00 13
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Гости на расстоянии вытянутой руки от исторического «серебра»

Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11 мая 2025, 12:51 0
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок 33-го тура состоится 11 мая и начнется в 16:30 по Киеву

Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Футбол | 10.05.2025, 19:55
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10.05.2025, 15:22
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Футбол | 10.05.2025, 19:36
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
10.05.2025, 04:33
Футбол
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем