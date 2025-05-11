Украина. Премьер лига11 мая 2025, 13:03 | Обновлено 11 мая 2025, 13:31
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Матч между Кривбассом и Колосом отложен из-за воздушной тревоги
Поединок начнется, как только исчезнет опасность
11 мая 2025, 13:03 | Обновлено 11 мая 2025, 13:31
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В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».
Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00, однако за несколько минут до матча в Днепропетровской области зазвучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге.
Начало матча перенесено на неизвестное время, обе команды ждут отбоя.
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...І дуже шкода...😢
Але не завадять тривоги -
Здобуде Колос перемогу! 🌾🌾🌾