Матч между Кривбассом и Колосом отложен из-за воздушной тревоги

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00, однако за несколько минут до матча в Днепропетровской области зазвучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге.

Начало матча перенесено на неизвестное время, обе команды ждут отбоя.