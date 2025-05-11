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  4. Матч между Кривбассом и Колосом отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 13:03 | Обновлено 11 мая 2025, 13:31
670
3

Матч между Кривбассом и Колосом отложен из-за воздушной тревоги

Поединок начнется, как только исчезнет опасность

11 мая 2025, 13:03 | Обновлено 11 мая 2025, 13:31
670
3
Матч между Кривбассом и Колосом отложен из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Горняк» в Кривом Роге должен был состояться матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00, однако за несколько минут до матча в Днепропетровской области зазвучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге.

Начало матча перенесено на неизвестное время, обе команды ждут отбоя.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос перенос матчей воздушная тревога
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Олег Мандрівник
"везёт" Кривбассу с этим 🤔
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0
DK2025
Интересно, когда наконец трамппапулька поймет, что хуютин е..т его во все дыры и заканчивать войну не собирается?! Все бомбежки следуют сразу же за "предложениями" хуютина о мире. Кривой Рог эти скоты метелят больше всего, т.к. это родина Зе.
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Чекав на Кота😸❤️
...І дуже шкода...😢
Але не завадять тривоги -
Здобуде Колос перемогу! 🌾🌾🌾
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-3
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