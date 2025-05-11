Обнародованы составы команд на матч УПЛ Кривбасс – Колос

11 мая на арене «Горняк» в Кривом Роге пройдет поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Колос».

Противостояние начнется в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кривбасс» находится на шестой позиции (43 балла), «Колос» занимает 12-ю позицию (29 очков).

Последний раз коллективы встречались 9 ноября в рамках 13-го тура УПЛ. Тогда на стадионе в Ковалевке «Колос» и «Кривбасс» сыграли вничью (1:1).

Стартовые составы команд на матч «Кривбасс» – «Колос»

«Кривбасс»: Клищук, Юрчец, Конате, Романчук, Кузык, Илич, Вакулко (К), Задерака, Микитишин, Твердохлеб, Соса

«Колос»: Пахолюк, Цуриков (К), Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Ррапай, Гагно, Великан, Алефиренко, Сидоров