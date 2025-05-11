Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы составы команд на матч УПЛ Кривбасс – Колос
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 11:58 | Обновлено 11 мая 2025, 12:07
131
0

Обнародованы составы команд на матч УПЛ Кривбасс – Колос

Матч 28-го тура чемпионата Украины начнется 11 мая в 13:00

11 мая 2025, 11:58 | Обновлено 11 мая 2025, 12:07
131
0
Обнародованы составы команд на матч УПЛ Кривбасс – Колос
УПЛ

11 мая на арене «Горняк» в Кривом Роге пройдет поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Колос».

Противостояние начнется в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кривбасс» находится на шестой позиции (43 балла), «Колос» занимает 12-ю позицию (29 очков).

Последний раз коллективы встречались 9 ноября в рамках 13-го тура УПЛ. Тогда на стадионе в Ковалевке «Колос» и «Кривбасс» сыграли вничью (1:1).

Стартовые составы команд на матч «Кривбасс» – «Колос»

«Кривбасс»: Клищук, Юрчец, Конате, Романчук, Кузык, Илич, Вакулко (К), Задерака, Микитишин, Твердохлеб, Соса

«Колос»: Пахолюк, Цуриков (К), Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Ррапай, Гагно, Великан, Алефиренко, Сидоров

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Александрия
Нападающий Оболони – об игре с ЛНЗ: «Могли вырвать победу»
Нападающий Руха: «Это был реванш с Вересом за поражение в первом круге»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Бокс | 11 мая 2025, 08:53 3
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»

Промоутер – о поединке Хейни и Рамиреса

Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11 мая 2025, 08:33 33
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба

Киевский клуб будет искать новых арендаторов на шестерых футболистов

Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов
Футбол | 11.05.2025, 11:33
Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов
Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2025, 07:00
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 54
Бокс
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 7
Футбол
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
«Может сломать его». Паркер назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
«Может сломать его». Паркер назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
10.05.2025, 00:21
Бокс
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем