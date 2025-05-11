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ITF
11 мая 2025, 11:03 | Обновлено 11 мая 2025, 11:07
204
0

Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии

Овчаренко и Фалабелья переиграли тандем Андреоцци / Голубев

11 мая 2025, 11:03 | Обновлено 11 мая 2025, 11:07
204
0
Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
BTU

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Лаутаро Фалабелья из Аргентины в двух сетах переиграли второй сеяный тандем Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Даниил Голубев. В первом сете украино-аргентинский дуэт оставил соперников с баранкой. Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Парный разряд

1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Флориан Кайзер (Германия) / Джованни Орадини (Италия) – 6:2, 6:2

Четвертьфинал

Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Лучано Карраро (Италия) / Майк Штейнер (Германия) – 6:4, 6:3

Полуфинал

Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Флоран Бакс (Франция) / Кирилл Кивацев – отказ

Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Даниил Голубев [2] – 6:0, 7:6, 7:4

Для Александра это второй парный трофей в сезоне и десятый в карьере. Украинский теннисист уже побеждал на этом турнире в парном разряде на прошлой неделе.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александр Овчаренко трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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