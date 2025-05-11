Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
Овчаренко и Фалабелья переиграли тандем Андреоцци / Голубев
Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Лаутаро Фалабелья из Аргентины в двух сетах переиграли второй сеяный тандем Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Даниил Голубев. В первом сете украино-аргентинский дуэт оставил соперников с баранкой. Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут.
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Парный разряд
1/8 финала
Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Флориан Кайзер (Германия) / Джованни Орадини (Италия) – 6:2, 6:2
Четвертьфинал
Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Лучано Карраро (Италия) / Майк Штейнер (Германия) – 6:4, 6:3
Полуфинал
Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Флоран Бакс (Франция) / Кирилл Кивацев – отказ
Финал
Александр Овчаренко (Украина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [4] – Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Даниил Голубев [2] – 6:0, 7:6, 7:4
Для Александра это второй парный трофей в сезоне и десятый в карьере. Украинский теннисист уже побеждал на этом турнире в парном разряде на прошлой неделе.
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