ШАРИЙ: «В нынешней ситуации даже Моуриньо Ворскле не помог бы»

Самые продолжительные периоды в богатой футбольной карьере известного форварда Ивана Шария прошли в двух клубах – одесском Черноморце и полтавской Ворскле. Он до сих пор вспоминает эти незабываемые времена, искренне болея как «моряками», так и ворсклянами. Специалист внимательно следил за ходом поединка 28-го тура УПЛ «Ворскла» – «Черноморец» (1:2), после которого откровенно поделился мнениями со Sport.ua – как о самой игре, так и о перспективах команды Юрия Максимова.

– Впечатления двойные, – резюмирует он. – При всех перипетиях игры «Ворскла» должна была побеждать. При счете 1:0 в ее пользу был «железный» момент, когда на ворота «Черноморца» выходил Салабай. Забей он тогда второй мяч – и судьба матча была бы практически решена. Но в том эпизоде ​​отлично сыграл в обороне ветеран Ракицкий, умело подкатившийся под мяч и ликвидировавший опасность. Если анализировать этот поединок в целом, то «Черноморец» играл неплохо – не хуже, чем «Ворскла». Полтавская команда ничего особенного не создала. А вот гости сумели записать на свой счет два классных класса. Первый мяч полтавчане пропустили, организовав его сами себе. Была фланговая подача – и Хобленко здорово забил головой. А второе взятие ворот «Ворсклы» произошло при участии Ракицкого: он со штрафного выполнил передачу, мяч был сброшен головой на Жорже Мозеса, который таким же образом переправил его в сетку. Все вышло, как по учебнику. «Черноморец» мог забивать еще – были и штанга, и перекладина, еще несколько моментов. Я считаю, что результат закономерен. Все по делу. «Ворскле» для достижения положительного результата нужно было создавать больше моментов и их реализовывать. А такого не было. Был какой-то сумбур перед штрафной, много необоснованных ошибок. Возможно, это объясняется ответственностью за результат. Футболисты «Ворсклы» боялись ошибиться – и это сказалось. Ведь в спорте всегда так: если сильно боишься ошибиться, то обязательно ошибаешься. Надо же играть увереннее, сбросив все психологическое бремя. В футболе оно как бывает: мандраж чувствуешь только до первого касания мяча. Как только отдал пас, почувствовал игру – и все волнение прошло. Ворскляне в этом матче чего-то боялись. В предыдущем поединке с «Вересом» была совсем другая игра. Ребята действовали раскрепощеннее, увереннее – вот и забили три мяча. С «Черноморцем» же было что-то непонятное.

– Может произошла банальная недооценка соперника?

- Да, я тоже думаю, что это немного имело место. Видимо футболисты «Ворсклы» думали, что «Черноморец», как идущую на последнем месте команду, смогут забрасывать шапками. Но, к сожалению, не получилось. Считать очки нужно не до игры, а после нее. А то думали, что в кармане уже есть очередных три пункта, а в сумме 28 – вот и поплатились.

- Помнится, недавно главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов оговорился было о готовности уйти в отставку, но руководство полтавского клуба имело другое мнение. Как думаете, какова его судьба после очередного домашнего фиаско – поражения от аутсайдера?

- Впереди еще два тура, в которых «Ворсклу» ждут встречи с ЛНЗ и «Ингульцем». Ничего страшного, с этими соперниками можно играть. У них можно набирать очки. И если говорить о замене Максимову, то у меня возникает дельный вопрос: а что толку? Как известно, у полтавского клуба очень сложная финансовая ситуация. Помните, как в известном фильме «Свадьба в Малиновке» Попандопуло говорил: «У господина ататамана нет золотого запаса – и ребята стали разбегаться в разные стороны. Если так и дальше пойдет, то я тоже разбегусь в разные стороны». Так что если бы приехал Жозе Моуриньо, то тоже ничего не сделал бы. Да, Максимов хотел уйти, взяв всю вину на себя. Но разве он виноват, что в той же игре с «Черноморцем» не забили второй мяч? Я так не считаю. Юрий Максимов действительно переживает. Ведь были у «Ворсклы» обнадеживающие игры, когда казалось, что вот-вот удастся наладить игру и выйти на стабильность. Но его нет. Очень тяжело.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» забила дважды в пять минут и вырвали победу со счетом 2:1.