Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 мая 2025, 06:41 |
434
0

Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

11 мая 2025, 06:41 |
434
0
Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка сыграет против 24-й сеяной Лейлы Фернандес (Канада, WTA 26). Поединок состоится первым запуском на Pietrangeli. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Арины Соболенко, либо против Софии Кенин.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Марта Костюк – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 11 мая
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Марта Костюк Лейла Фернандес смотреть онлайн WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Теннис | 10 мая 2025, 15:37 1
Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии

Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах одолели тандем Като / Сутджиади

«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Бокс | 10 мая 2025, 11:45 0
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа

Максим Продан считает фаворитом украинца

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10.05.2025, 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 10.05.2025, 23:14
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Футбол | 10.05.2025, 23:31
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 63
Бокс
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем