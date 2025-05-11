Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка сыграет против 24-й сеяной Лейлы Фернандес (Канада, WTA 26). Поединок состоится первым запуском на Pietrangeli. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Арины Соболенко, либо против Софии Кенин.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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