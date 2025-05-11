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  4. Марта Костюк – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
WTA
11 мая 2025, 06:33 |
607
0

Марта Костюк – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/16 финала состоится 11 мая и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

11 мая 2025, 06:33 |
607
0
Марта Костюк – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

11 мая, в рамках третьего круга теннисного турнира в Риме, свой матч проведут Марта Костюк (WTA 27) и Лейла Фернандес (WTA 26).

Встреча должна начаться в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне играет не так ярко, как в прошлом, но в последнее время она набрала хорошую форму. На турнире в Мадриде Костюк показала хорошую игру, даже поражение от первой ракетки мира, Арины Соболенко, в четвертьфинале было достойным – 6:7, 6:7.

В Риме спортсменка начала с первого круга, где неожиданно легко обыграла крепкую филиппинскую теннисистку, Алексанндру Эалу – 6:0, 6:1. Не было особых проблем и с Дарьей Касаткиной, которая недавно стала защищать флаг Австралии – 6:4, 6:2. Украинка себя чувствует превосходно на грунте, 5 побед в шести матчах, при сильной игре. Заглядывать вперед рано, но в случае победы, Костюк снова может попасть на Соболенко в следующем круге, если «нейтралка» тоже выиграет свой матч.

Лейла Фернандес

Канадская теннисистка является бывшей первой ракеткой мира среди юниоров, четыре года назад она сенсационно сыграла в финале US Open, где уступила Радукану. Сейчас Фернандес не самый стабильный середняк, теннисистка может показать хорошую игру, но делает это не так часто.

Значимых достижений в этом сезоне у спортсменки не было, на ее счету 12 побед в 22 встречах, при этом на грунте она выиграла 2 матча из четырех. В Риме Фернандес начала сразу со второго круга, где без особых проблем обыграла хорватку из второй сотни рейтинга, Анту Ружич – 6:4, 6:0. Теннисистка выигрывала Roland Garros еще среди юниоров, других серьезных успехов на грунте не было. Спортсменка явно не в лучшей своей форме, поэтому ей точно будет тяжело в предстоящем матче.

Прогноз

Как показывает статистика, ранее теннисистки между собой никогда не играли. В мировом рейтинге они занимают соседние позиции. Что касается формы, здесь точно преимущество на стороне украинской спортсменки, именно поэтому, букмекеры считают фаворитом пары Марту Костюк.

Пока Фернандес не способна показывать свой максимум, особенно на грунте. Беру победу украинки с форой -3 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,77.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
11.05.2025 -
12:00
Лейла Фернандес
Фора Костюк (-3) 1.77 Сделать ставку

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Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Лейла Фернандес прогнозы прогнозы на теннис WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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