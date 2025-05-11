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WTA
11 мая 2025, 06:25 |
1333
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 11 мая

В воскресенье два поединка в столице Италии проведет Марта Костюк

11 мая 2025, 06:25 |
1333
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 11 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме продолжатся матчи 3-го раунда в парном разряде и начнутся поединки 2-го круга в парном.

В воскресенье в столице Италии из украинок выступит только Марта Костюк, которая проведет два поединка в двух разных разрядах.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 11 мая

WTA 1000 Рим. 1/16 финала, одиночный разряд

Pietrangeli. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Марта Костюк Лейла Фернандес [24]

WTA 1000 Рим. 1/8 финала, парный разряд

Корт №14. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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