СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:00 Ньюкасл – Челси
17:15 Барселона – Реал Мадрид
18:30 Ливерпуль – Арсенал
ТЕННИС
12:00 Марта Костюк – Лейла Фернандес
КИБЕРСПОРТ
14:00 NaVi – BIG
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