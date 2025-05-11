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11 мая 2025, 05:05 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 мая 2025, 05:05 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Ньюкасл – Челси

Ggbet 2.21 – 3.92 – 3.14

17:15 Барселона – Реал Мадрид

Ggbet 2.04 – 4.37 – 3.39

18:30 Ливерпуль – Арсенал

Ggbet 2.21 – 3.51 – 3.47

ТЕННИС

12:00 Марта Костюк – Лейла Фернандес

Ggbet 1.37 – 3.11

КИБЕРСПОРТ

14:00 NaVi – BIG

Ggbet 1.25 – 4.04

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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