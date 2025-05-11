Другие новости11 мая 2025, 03:36 |
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ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
Мария Олейникова выйдет замуж за Максима Дячука
11 мая 2025, 03:36 |
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Мария Олейникова отгуляла роскошный девичник.
Она позировала в белоснежном платье с фатой и диадемой «Bride to be».
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Гости, среди которых были избранницы футболистов, были в белых и нюдовых платьях.
Вечер запомнился большими сердцевидными очками, бокалами с игристым и масками с лицом защитника «Динамо» Максима Дячука – будущего мужа красавицы.
Мария призналась, что вечер стал сюрпризом от подруг и одним из самых эмоциональных моментов в её жизни.
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