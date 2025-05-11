Виталий Миколенко догнал Олега Лужного по матчам в топ-5 лигах

Матч против «Фулгема» стал знаковым для украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

В составе «Эвертона» Виталий отыграл уже 120 матчей во всех турнирах. По этому показателю Миколенко догнал Олега Лужного, сыгравшего 120 матчей за «Арсенал» и «Вулвергемптон».

Среди украинцев, которые выступали за команды топ-5 европейских чемпионатов, это восьмой показатель.

Рекордсменом является Андрей Шевченко, сыгравший 399 матчей за «Милан» и «Челси» во всех турнирах.

Топ-10 украинских футболистов по количеству матчей за клубы топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах:

399 – Андрей Шевченко

233 – Андрей Воронин

217 – Александр Зинченко

206 – Руслан Малиновский

164 – Виктор Скрипник

142 – Александр Заваров

132 – Евгений Коноплянка

120 – Олег Лужный

120 – Виталий Миколенко

112 – Андрей Ярмоленко