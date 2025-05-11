Виталий Миколенко догнал Олега Лужного по матчам в топ-5 лигах
Очередной матч АПЛ стал знаковым для украинского защитника
Матч против «Фулгема» стал знаковым для украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.
В составе «Эвертона» Виталий отыграл уже 120 матчей во всех турнирах. По этому показателю Миколенко догнал Олега Лужного, сыгравшего 120 матчей за «Арсенал» и «Вулвергемптон».
Среди украинцев, которые выступали за команды топ-5 европейских чемпионатов, это восьмой показатель.
Рекордсменом является Андрей Шевченко, сыгравший 399 матчей за «Милан» и «Челси» во всех турнирах.
Топ-10 украинских футболистов по количеству матчей за клубы топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах:
399 – Андрей Шевченко
233 – Андрей Воронин
217 – Александр Зинченко
206 – Руслан Малиновский
164 – Виктор Скрипник
142 – Александр Заваров
132 – Евгений Коноплянка
120 – Олег Лужный
120 – Виталий Миколенко
112 – Андрей Ярмоленко
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