ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала огромный бюст

Анастасия Сыч опубликовала горячее селфи с отдыха на пляже.

Она позирует в стильном купальнике от Gucci, подчеркивая свою фигуру на фоне солнца и пальм.

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Этот кадр быстро стал популярным среди подписчиков и вызвал активное обсуждение.

Напомним, что Анастасия является женой защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча.