Другие новости11 мая 2025, 03:17 |
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ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала огромный бюст
Анастасия Сыч впечатлила кадром в Instagram
11 мая 2025, 03:17 |
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Анастасия Сыч опубликовала горячее селфи с отдыха на пляже.
Она позирует в стильном купальнике от Gucci, подчеркивая свою фигуру на фоне солнца и пальм.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Этот кадр быстро стал популярным среди подписчиков и вызвал активное обсуждение.
Напомним, что Анастасия является женой защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча.
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