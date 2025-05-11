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11 мая 2025, 03:17 |
79
0

ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала огромный бюст

Анастасия Сыч впечатлила кадром в Instagram

11 мая 2025, 03:17 |
79
0
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала огромный бюст
Instagram. Анастасия Сыч

Анастасия Сыч опубликовала горячее селфи с отдыха на пляже.

Она позирует в стильном купальнике от Gucci, подчеркивая свою фигуру на фоне солнца и пальм.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот кадр быстро стал популярным среди подписчиков и вызвал активное обсуждение.

Напомним, что Анастасия является женой защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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