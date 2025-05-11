ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь

Жена защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика, Карина, привлекла внимание атмосферными снимками из поездки в Италию.

На фото она в чёрном платье на лодке посреди озера Комо.

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Стиль, спокойствие природы и кинематографичный кадр произвели впечатление на подписчиков.

Украинская красавица ежедневно публикует посты с Италии и собирает сотни лайков.