Другие новости11 мая 2025, 02:53 |
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ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Карина Тымчик красиво отдыхает в Италии
11 мая 2025, 02:53 |
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Жена защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика, Карина, привлекла внимание атмосферными снимками из поездки в Италию.
На фото она в чёрном платье на лодке посреди озера Комо.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Стиль, спокойствие природы и кинематографичный кадр произвели впечатление на подписчиков.
Украинская красавица ежедневно публикует посты с Италии и собирает сотни лайков.
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