Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Другие новости
11 мая 2025, 02:53 |
151
0

ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь

Карина Тымчик красиво отдыхает в Италии

11 мая 2025, 02:53 |
151
0
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Instagram. Карина Тымчик

Жена защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика, Карина, привлекла внимание атмосферными снимками из поездки в Италию.

На фото она в чёрном платье на лодке посреди озера Комо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стиль, спокойствие природы и кинематографичный кадр произвели впечатление на подписчиков.

Украинская красавица ежедневно публикует посты с Италии и собирает сотни лайков.

По теме:
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала огромный бюст
ФОТО. Первый снимок Малиновского с новорожденным сыном. Милота
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру
фото Динамо Киев Александр Тымчик lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 18:59 53
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме

Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11 мая 2025, 02:03 0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 мая в 16:15 по Киеву

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10.05.2025, 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Футбол | 10.05.2025, 12:38
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом
Футбол | 10.05.2025, 22:18
Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом
Ярмоленко одобрил трансфер новичка Динамо, который будет его конкурентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 15
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем