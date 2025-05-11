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11 мая 2025, 02:32 |
212
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру

Анастасия Конопля блистает в соцсетях

11 мая 2025, 02:32 |
212
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия, жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою идеальную фигуру.

Она опубликовала новое фото в своём Telegram-канале, которое мгновенно стало популярным среди фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Спорт для неё — это образ жизни, и это заметно сразу.

Она не только спутница футболиста, но и олицетворение здорового образа жизни.

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Максим Лапченко Источник: Telegram
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