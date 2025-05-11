ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру

Анастасия, жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою идеальную фигуру.

Она опубликовала новое фото в своём Telegram-канале, которое мгновенно стало популярным среди фанатов.

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Спорт для неё — это образ жизни, и это заметно сразу.

Она не только спутница футболиста, но и олицетворение здорового образа жизни.