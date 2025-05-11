Другие новости11 мая 2025, 02:32 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру
Анастасия Конопля блистает в соцсетях
11 мая 2025, 02:32 |
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Анастасия, жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою идеальную фигуру.
Она опубликовала новое фото в своём Telegram-канале, которое мгновенно стало популярным среди фанатов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Спорт для неё — это образ жизни, и это заметно сразу.
Она не только спутница футболиста, но и олицетворение здорового образа жизни.
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