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Испания
11 мая 2025, 02:24 |
49
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид

Эль-Класико состоится в 35-м туре Ла Лиги и начнется 11 мая в 17:15 по Киеву

11 мая 2025, 02:24 |
49
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид
Коллаж Sport.ua

11 мая каталонская Барселона примет мадридский Реал в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25.

Коллективы сыграют на стадионе Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Алехандро Эрнандес.

Перед стартом очного поединка сине-гранатовые с 79 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У сливочных 75 пунктов и вторая позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Барселона – Реал
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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