11 мая каталонская Барселона примет мадридский Реал в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25.

Коллективы сыграют на стадионе Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Алехандро Эрнандес.

Перед стартом очного поединка сине-гранатовые с 79 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У сливочных 75 пунктов и вторая позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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