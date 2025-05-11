ФОТО. У двух футболисток родился ребенок. Вот как назвали

Звезды женского футбола, Саманта Керр и Криси Мьюис, сообщили о рождении сына Джаггера.

Об этом они объявили общим постом в Инстаграм.

На фото пара с новорожденным улыбается, подписав его: «Наш маленький мужчина здесь, Джаггер Мьюис-Керр».

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О беременности они рассказали в ноябре 2024 года.

Керр и Мьюис встречаются с 2020 года, а в 2023 году обручились. Свадьба намечена на декабрь этого года.

Керр и Мьюис играют в Лондоне: первая — за «Челси», вторая — за «Вест Хэм».

Мьюис в декрете, Керр восстанавливается после травмы.