ФОТО. У двух футболисток родился ребенок. Вот как назвали
Саманта Керр и Криси Мьюис поделились хорошей новостью
Звезды женского футбола, Саманта Керр и Криси Мьюис, сообщили о рождении сына Джаггера.
Об этом они объявили общим постом в Инстаграм.
На фото пара с новорожденным улыбается, подписав его: «Наш маленький мужчина здесь, Джаггер Мьюис-Керр».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
О беременности они рассказали в ноябре 2024 года.
Керр и Мьюис встречаются с 2020 года, а в 2023 году обручились. Свадьба намечена на декабрь этого года.
Керр и Мьюис играют в Лондоне: первая — за «Челси», вторая — за «Вест Хэм».
Мьюис в декрете, Керр восстанавливается после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марк Касадо вряд ли получит игровые минуты против «Реала»
Матч завершился вничью 1:1