ВИДЕО. Крестник Месси — новый гений футбола? Видео, которое всех поразило!
Бенхамин, внук Марадоны и крестник Месси, показал впечатояющую технику
Серхио Агуэро завершил карьеру, но его сын Бенхамин продолжает футбольную династию.
16-летний внук Марадоны и крестник Месси оказался в центре внимания благодаря ролику, где он босиком демонстрирует технику во дворе.
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В 39-секундном видео — его удар, обработка мяча и обыгрыш нескольких соперников.
На нём футболка Торреса времён «Челси». Пока неизвестно, занимается ли он в футбольной академии.
Lluvia, barro y la camiseta del Chelsea del Niño Torres. ¡QUÉ CRACK! ¡COMO JUEGA BENJA AGÜERO! 🔥🔝— SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2025
📹 IG/untiroalarco pic.twitter.com/ly8VnnovNl
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