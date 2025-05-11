ВИДЕО. Крестник Месси — новый гений футбола? Видео, которое всех поразило!

Серхио Агуэро завершил карьеру, но его сын Бенхамин продолжает футбольную династию.

16-летний внук Марадоны и крестник Месси оказался в центре внимания благодаря ролику, где он босиком демонстрирует технику во дворе.

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В 39-секундном видео — его удар, обработка мяча и обыгрыш нескольких соперников.

На нём футболка Торреса времён «Челси». Пока неизвестно, занимается ли он в футбольной академии.