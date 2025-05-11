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11 мая 2025, 00:50 |
266
0

ВИДЕО. Крестник Месси — новый гений футбола? Видео, которое всех поразило!

Бенхамин, внук Марадоны и крестник Месси, показал впечатояющую технику

11 мая 2025, 00:50 |
266
0
ВИДЕО. Крестник Месси — новый гений футбола? Видео, которое всех поразило!
X. Бенхамин Агуэро и Лионель Месси

Серхио Агуэро завершил карьеру, но его сын Бенхамин продолжает футбольную династию.

16-летний внук Марадоны и крестник Месси оказался в центре внимания благодаря ролику, где он босиком демонстрирует технику во дворе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В 39-секундном видео — его удар, обработка мяча и обыгрыш нескольких соперников.

На нём футболка Торреса времён «Челси». Пока неизвестно, занимается ли он в футбольной академии.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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